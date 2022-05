Il brand Napoli cresce del 32%: ora vale 182mln. Il marchio Real si conferma il più ricco

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Si conferma il marchio calcistico più ricco al mondo il Real Madrid, che vede in un anno il suo valore crescere del 19% e raggiungere gli 1,5 miliardi di euro. Non solo, perché secondo il Brand Finance 'Football 50 2022' gli spagnoli salgono anche al primo posto come marchio più forte al mondo. Una crescita motivata anche dall'inversione di tendenza dopo il calo del 10% a causa dell'emergenza Covid. Non cambiano le squadre, ma cambia il podio alle spalle del Real, con il Manchester City, il cui valore è anch'esso cresciuto del 19% a poco più di 1,3 miliardi, che ha superato il Barcellona, cresciuto solo 5% a poco meno di 1,3 miliardi e che perde la seconda posizione per la prima volta dal 2015. Come detto, il Real Madrid balza in vetta anche come marchio più forte, con il Brand Finance che quantifica la forza con cui i marchi influenzano gli stakeholder attraverso gli investimenti di marketing, il ritorno di immagine, reputazione e le business performance. Alle spalle degli spagnoli sale il Liverpool, mentre al terzo posto si conferma il Barcellona, con il Bayern che dal primo posto crolla al quinto. Passando all'Italia, la Juventus si conferma il marchio più forte in Italia con un balzo del valore del 25% a 705 milioni, precedendo l'Inter (valore del marchio + 30% a 495 milioni), e il Milan, che è cresciuto del 76% a 269 milioni. Seguono il Napoli (valore del marchio + 32% a 182 milioni di) e la Roma (valore del marchio + 49% a 181 milioni di euro). (ANSA).