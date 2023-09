Il calcio è roba da ricchi, aumenti record per gli abbonamenti: al Maradona +43% in Curva

​​​​​​​I tifosi del Napoli che si sono abbonati in Curva quest'anno hanno pagato il 43% in più rispetto allo scorso anno.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il calcio è sempre più cosa da ricchi. Lo racconta Repubblica con un'inchiesta sui prezzi degli abbonamenti dei club di Serie A, che rispetto alla scorsa stagione sono aumentati del 25% nei suoi settori più popolari, ovvero le curve. Se la Juventus, dopo l'annata difficile della scorsa stagione, ha deciso di abbassare i costi dei suoi abbonamenti, pur rimanendo la squadra più costosa della Serie A per i propri tifosi, praticamente tutte le altre big hanno aumentato i propri prezzi. Dal Milan all'Inter, passando per la Lazio, l'Atalanta, la Fiorentina e il Napoli campione d'Italia. La Roma ha mantenuto i prezzi di un anno fa, così come Verona, Lecce, Monza e Torino.

Prezzi folli e il caso neo promosse. Frosinone da record

I tifosi del Napoli che si sono abbonati in Curva quest'anno hanno pagato il 43% in più rispetto allo scorso anno, mentre chi era già abbonato ha visto l'aumento di "solo" il 23% rispetto l'anno precedente. Ma sono le neo promosse ad avere aumenti record, anche comprensibilmente vista la diversa e più appetibile categoria. Se il Genoa è stato piuttosto blando con un rincaro del 26%, il Cagliari ha notevolmente aumentato i prezzi, con 100 euro in più per i vecchi abbonati e 120 per i nuovi nei settori di curva. Ma fa impressione il Frosinone, che ha aumentato del 237% i prezzi del settore più caldo. Lo scorso anno a Frosinone si pagavano solo 80 euro, una delle squadre con il settore più economico. Quest'anno invece i tifosi pagheranno più di un romanista o un fiorentino. Cifre record e che sono destinate ad aumentare di anno in anno, in un calcio sempre più distante dalla gente.