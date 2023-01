Il confronto con le big d'Europa sul monte ingaggi: Napoli spende un quinto del PSG

Il Napoli ha il quarto monte ingaggi in Serie A ed è lontanissimo dalle big d'Europa da questo punto di vista.

Il Napoli ha il quarto monte ingaggi in Serie A ed è lontanissimo dalle big d'Europa da questo punto di vista. Sono 68 i milioni spesi dal club azzurro per gli stipendi dei suoi calciatori, addirittura un quinto del PSG (386) che in Europa domina questa speciale classifica. Il confronto con le altre big d'Europa lo fa Sky Sport: 317 milioni per il Barcellona, 278 il Real Madrid, 264 il Bayern Monaco, 182 il Manchester City, 95 l'Arsenal.