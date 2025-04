Il desiderio di Conte per la volata finale e l'ultimo dubbio contro Italiano

C'è l'attesa come per i grandissimi eventi a Castel Volturno. Concentrazione massimale nell'avvicinamento alla trasferta di Bologna, senza alcun dubbio cruciale nella lotta Scudetto con il Napoli che vuole restare in scia dall'Inter (giocherà ben due giorni dopo i nerazzurri e molto probabilmente a -6) per tenere aperto il campionato prima delle ultime sette gare da affrontare a quel punto col favore - almeno sulla carta - del calendario (tutte contro squadre della parte destra della classifica). Uno scenario inimmaginabile ai nastri di partenza, ma per tenere aperto il campionato va intanto battuto il lanciatissimo Bologna di Italiano (un solo ko in campionato in casa, peraltro solo restando in dieci uomini) che poi in realtà riceverà anche l'Inter. Il Napoli però non può permettersi calcoli e arriva alla gara in buone condizioni da ogni punto di vista, mentali dopo il successo col Milan ed anche fisiche avendo accelerato il rodaggio di Neres e Anguissa col Milan e col recupero degli infortunati, quello che chiedeva Conte.

(Quasi) tutti a Bologna

"Calando Neres e Anguissa, poi uscendo anche Lobotka, la gara è diventata difficile. Vediamo se riusciamo ad avere tutti a disposizione, solo così possiamo dare fastidio davvero fino alla fine", il messaggio di Antonio Conte in conferenza stampa dopo la gara col Milan e la condizione posta dal tecnico dovrebbe esserci stavolta. Recuperato McTominay dopo lo stato influenzale, solo crampi per Lobotka e l'ultima incognita riguarda Spinazzola. Il laterale ha recuperato, non verrà rischiato dal primo minuto con la conferma di Olivera, ma potrebbe partire con la squadra e tenere ampio il ventaglio di soluzioni e cambi di Conte.

Resta un unico dubbio?

Conte ripartirà dunque dall'undici visto contro il Milan, ma avendo tutti a disposizione, ed in buone condizioni fisiche, può permettersi riflessioni anche in base all'avversario che è tra i più aggressivi d'Europa (con il miglior dato sui recuperi alti). Non ci sono dubbi su Olivera, Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo, così come su Politano, Lukaku e Neres, ma in mezzo con Lobotka subentrano i ragionamenti: McTominay dovrebbe rientrare e quindi il ballottaggio può essere tra Gilmour e la conferma del doppio play o Anguissa. La scelta dipenderà da come Conte vorrà uscire in costruzione dalla pressione di Italiano.