Il dilemma più importante che Spalletti non ha sciolto

Sappiamo che Lorenzo Insigne non giocherà contro l'Atalanta (lo ha comunicato il medico sociale del Napoli) ma non sappiamo chi giocherà al suo posto. Il dubbio più importante delle vigilia non lo ha sciolto Luciano Spalletti in conferenza stampa. Stavolta poche indicazioni di formazione, l'allenatore azzurro ha preferito non dare troppe indicazioni alla Dea.

Due le ipotesi: Elmas oppure a sorpresa Ounas. Dipenderà anche dal tipo di partita che l'allenatore vorrà impostare. Il primo si farebbe preferire per una squadra dedita al palleggio, il secondo per attaccare subito la profondità andando in verticale.