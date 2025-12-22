Prima pagina

Il Mattino: "Azzurri, portatela a casa. E' la notte da mille e una coppa"

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli, che stasera affronta il Bologna nella finale di Supercoppa italiana a Riyad: "Azzurri, portatela a casa. E' la notte da mille e una coppa. Conte: solo chi vince viene ricordato".