Prima pagina Il Mattino: "Conte: Prego per i miei giocatori"

"L'allenatore si racconta tra la fede e il primato in campionato: 'Restiamo concentrati'".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con le parole di Antonio Conte nella conferenza in vista di Napoli-Atalanta: "Conte: Prego per i miei giocatori. L'allenatore si racconta tra la fede e il primato in campionato: 'Restiamo concentrati'". Di seguito la prima pagina integrale.