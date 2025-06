Prima pagina Il Mattino: “Dopo il flop di Oslo, Spalletti in bilico: in pole c’è Ranieri”

vedi letture

“Dopo il flop di Oslo, Spalletti in bilico: in pole c’è Ranieri”, scrive così in taglio alto Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della pesantissima sconfitta degli azzurri contro la Norvegia che già hanno compromesso la qualificazione diretta al prossimo campionato del Mondo. Ora Spalletti rischia e il nome in pole in caso di addio è quello di Claudio Ranieri. Di seguito la prima pagina integrale.