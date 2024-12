Prima pagina Il Mattino: "Dopo Kvara anche Buongiorno va in infermeria: 50 giorni di stop"

"Dopo Kvara anche Buongiorno va in infermeria: 50 giorni di stop", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del pesante infortunio rimediato dal difensore azzurro. Il sommario: "Due vertebre fratturate: in pole Kiwior e Ismajli". Di seguito la prima pagina integrale.