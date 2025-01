Prima pagina Il Mattino: "La lezione di Conte: sono bastati cinque mesi per diventare grandi"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli in prima pagina: "La lezione di Conte: sono bastati cinque mesi per diventare grandi. Domenica la sfida con il Verona al Maradona per difendere il primato". Di spalla il cordoglio del Napoli per la scomparsa del giovanissimo tifoso Daniele: "Il messaggio a Daniele, il piccolo tifoso scomparso: 'Vinciamo per te'". Di seguito la prima pagina integrale.