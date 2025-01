Prima pagina Il Mattino: "Sempre più su"

"Scatto per lo scudetto: gli azzurri liquidano il Verona e salgono a più quattro sull'Inter".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la vittoria del Napoli, che con un gol per tempo liquida la pratica Verona ed allunga in testa alla classifica: "Sempre più su. Scatto per lo scudetto: gli azzurri liquidano il Verona e salgono a più quattro sull'Inter". In taglio alto spazio al gelo in Campania: "Maltempo in Campania, scuole chiuse per neve". Di seguito la prima pagina integrale.