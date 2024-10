Prima pagina Il Mattino: "Si ferma Lobotka: a Gilmour le chiavi del centrocampo"

"Ecco come Conte riporterà il Napoli nella storia".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino deidica spazio in prima pagina al Napoli che tornerà in campo domenica a Empoli per il lunch match della nona giornata di campionato: "Si ferma Lobotka: a Gilmour le chiavi del centrocampo". In taglio alto spazio alle interviste degli ex tecnici del Napoli: "Ecco come Conte riporterà il Napoli nella storia". Di seguito la prima pagina integrale.