Il mercato non chiude mai: tutti i Paesi in cui è ancora aperto

È sempre calciomercato, non solo in Italia. La sessione di trasferimenti invernale, come negli altri principali campionati europei, ha chiuso i battenti ieri a mezzanotte. Ma c'è la possibilità, per i giocatori ancora in cerca di sistemazione, di spostarsi nei mercati ancora aperti.

Nella lista che segue, abbiamo provato a indicare quelli più importanti. Ultime ore anche per l'Olanda, poi le destinazioni più attraenti rimarranno sicuramente la Turchia o il Brasile, senza dimenticare la MLS e Dubai. Curiosità per gli appassionati: domani aprirà il mercato islandese, mentre l'ultimo a chiudere fra quelli attualmente aperti è Guam, in una maxi-finestra dal 12 gennaio al 26 ottobre.

Le finestre di mercato più importanti ancora aperte e la rispettiva data di chiusura

Olanda: 4 febbraio

Austria: 6 febbraio

Egitto: 8 febbraio

Romania: 10 febbraio

Turchia: 11 febbraio

Emirati Arabi Uniti: 11 febbraio

Australia: 12 febbraio

Ungheria: 14 febbraio

Serbia: 14 febbraio

Slovenia: 14 febbraio

Croazia: 17 febbraio

Svizzera: 17 febbraio

Cina: 18 febbraio

Russia: 20 febbraio

Slovacchia: 21 febbraio

Repubblica Ceca: 22 febbraio

Polonia: 22 febbraio

Uruguay: 25 febbraio

Brasile: 28 febbraio

Canada e Stati Uniti: 23 aprile