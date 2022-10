Il Napoli devasta l’Ajax: il 39% degli utenti di TN premia Raspadori come migliore in campo

Vittoria storica del Napoli in casa dell’Ajax: 6-1 alla Cruijff Arena e primo posto nel girone di Champions a punteggio pieno

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria storica del Napoli in casa dell’Ajax: 6-1 alla Cruijff Arena e primo posto nel girone di Champions a punteggio pieno. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno premiato Giacomo Raspadori, autore di una doppietta contro i lancieri. L’ex Sassuolo è stato scelto dal 39% come MVP della sfida. Al secondo posto Anguissa con il 30%, terzo Lobotka con il 20%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).