Il Napoli è la squadra di A col maggior numero di marcatori diversi: terza nei top5 d'Europa

La rosa del Napoli si sta dimostrando di alto livello, lo testimonia il dato sulle reti segnate finora in questo inizio di stagione. Il Napoli è la squadra di Serie A con il maggior numero di marcatori diversi (11) in tutte le competizioni nel 2024-25.

Tra le squadre dei top-5 campionati europei, solo il Bayern Monaco e il Brighton ne hanno di più (entrambi 12). A riportare il dato statistico su X, è Opta.

11 - #Napoli are the #SerieA team with the most different goal scorers (11) in all competitions in 2024-25; among the sides of the top-5 European Leagues, only Bayern München and Brighton have more such players (both 12). Squad. pic.twitter.com/KP7F3aIoSa