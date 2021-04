Il Napoli punta al record di clean sheet: nessuno ha fatto meglio in Serie A

Il Napoli sta contendendo all'Inter la leadership nella classifica dei clean sheet. Entrambe le formazioni hanno chiuso 11 partite senza subire reti. Sampdoria bene in fatto di marcatori diversi: sono già 15 gli elementi della rosa doriana ad essere andati a segno almeno una volta in questo campionato. Meglio solo Atalanta e Bologna con 16. Buono il contributo dalla panchina sia per la Samp che per gli azzurri; rispettivamente 8 gol per i primi e 10 per i secondi. In vetta c'è l'Atalanta con 12.