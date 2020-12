Il Napoli può pagare l'Europa: l'allarme arrivato ieri da Lazio, Borussia, Bayern e non solo

La fine dei gironi di Champions ed Europa League è storicamente il momento più critico dal punto di vista psico-fisico per le squadre che si rituffano sul campionato. Ed in una stagione già particolare, con il calendario ancora più ristretto e congestionato, il rischio sembra essere ancora più alto. L'allarme è arrivato ieri vedendo la brutta sconfitta interna della Lazio, ma anche il pareggio del Bayern sul campo dell'Union Berlino e soprattutto il tonfo casalingo del Borussia Dortmund, ko per 1-5 con lo Stoccarda. Senza trascurare il ko del Chelsea con l'Everton ed il noiosissimo 0-0 nel derby di Manchester. Un campanello d'allarme anche per il Napoli, che affronta una squadra molto fisica e dinamica, che ti porta sul campo della battaglia e dei duelli corpo a corpo. Non a caso Gattuso è orientato a cinque cambi rispetto a giovedì, con la possibilità di ulteriori 5 cambi a gara in corso. Anche perché si continuerà a giocare ogni tre giorni fino a Natale.