Il Napoli si scatena col Bologna: è la squadra contro cui ha segnato più gol in Serie A

Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A: 194 reti in 128 sfide. I partenopei conducono nel computo delle vittorie contro i rossoblù (49 vs 41), con 38 pareggi che completano il bilancio. A riferire il dato statistico è Opta.