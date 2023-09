Il PSV schianta 4-0 l'Almere: primo gol per Lozano dopo il ritorno in Olanda

Il PSV Eindhoven, sempre più primo in classifica in Eredivisie, schianta con un netto 4-0 l'Almere ultimissimo.

Il PSV Eindhoven, sempre più primo in classifica in Eredivisie, schianta con un netto 4-0 l'Almere City ultimissimo. Prima gioia dopo il ritorno in Olanda per l'ex attaccante del Napoli Hirving Lozano, autore del gol del 2-0 al termine di una bella azione. Di Til, Veerman e Pepi le altre reti segnate dal PSV Eindhoven.