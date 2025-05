Prima pagina Il Roma: "Regalateci un sogno. Pronta la festa in città"

"Regalateci un sogno. Pronta la festa in città" si legge sulla prima del quotidiano Roma oggi in edicola. Grande attesa per la sfida contro il Cagliari che in caso di vittoria può valere lo scudetto. La città si prepara, il Maradona sarà stracolmo. Previsti oltre 50mila spettatori per la partita più attesa dell'anno. Sempre alle 20.45 si giocherà Como-Inter. Ancora una volta sarà importante il confronto tra i due risultati per la vittoria finale del campionato. Al momento il Napoli è avanti di 1 punto rispetto ai nerazzurri.