© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Verona dopo aver accorciato le distanze resta in 10 all'83'. Ceccherini viene ammonito per la seconda volta dopo un fallo di mano a centrocampo. Napoli che respira in questi minuti finali.