Immobile ha già conquistato la Turchia: 3 gol in 4 partite con il Besiktas

In questo caso infrangendo anche il record di Icardi per il gol più veloce di sempre segnato da Ciro nella competizione disputata.

Come farsi notare subito in Süper Lig? Chiedete a Ciro Immobile, che da quando veste la maglia del Besiktas sembra particolarmente ispirato. In ultima battuta ieri, quando nel match valido la seconda giornata di campionato ha sconfitto l'Antalyaspor per 4-2.

Fuori gli artigli

Il 34enne italiano si è contraddistinto per una prestazione da urlo e a suon di gol, a giudicare dalla doppietta rifilata prima al 13° minuto e poi appena dieci giri d'orologio dopo. Come a dire "eccomi, sono qui", Immobile vuole prendersi il soprannome di "Re" anche in Turchia, provando a conquistare il campionato a fine stagione contro i rivali di Istanbul e non solo.

Presentazione a 5 stelle

La doppietta segnata contro l'Antalyaspor però è valsa anche da debutto ufficiale davanti ai suoi nuovi tifosi, in una Vodafone Arena gremita ieri. Immobile si è preso le luci della ribalta appena dopo aver segnato giusto altri due gol in Supercoppa turca, contro il Galatasaray. In questo caso infrangendo anche il record di Icardi per il gol più veloce di sempre segnato da Ciro nella competizione disputata. E con ieri ha scritto un altro primato, raggiungendo 4 gol in 3 partite ufficiali per il Besiktas. Il detto non mente: chi ben comincia...