Impressionante Bologna: è la squadra con la più alta intensità di pressing in Europa

Massima attenzione al Bologna: è la squadra che ha il più alto livello di intensità in Europa. Come sottolinea il portale specializzato in statistica Kickest, il Bologna è primo in Europa per PPDA (l’indicatore dell’intensità del pressing a livello di squadra), ovvero quanti passaggi vengono concessi all'avversario prima del recupero difensivo. Un dato incredibile.

Un pressing chiaramente volto a ingabbiare gli avversari su un lato di campo costringendoli a cercare la profondità un po’ alla cieca o ad affidarsi all’uno-contro-uno. Non è un caso che il Bologna sia la squadra ad oggi che ha concesso meno tiri in campionato, ovviamente pur non essendo la miglior difesa del campionato italiano.