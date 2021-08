In caduta libera lo Sheffield di Berge in B inglese: altro ko e 1 punto in 4 gare

Ancora una sconfitta per lo Sheffield United, battuto 2-1 in casa dall'Huddersfield Town nella quarta giornata della Championship. Sander Berge, obiettivo di mercato del Napoli, ha giocato anche quest'oggi l'intero match nelle fila dei padroni di casa. Per lo Sheffield si mette male, è la terza sconfitta nel campionato di B inglese che vale a The Blades il penultimo posto in classifica.