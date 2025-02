Infortunio Spinazzola, recupera per l'Inter? I possibili tempi di recupero

Dopo Olivera, il Napoli perde un altro terzino sinistro. Nell'allenamento di rifinitura di ieri Leonardo Spinazzola ha riportato una lesione muscolare del medio gluteo destro, come evidenziato dal bollettino medico emanato dalla SSCNapoli.

I possibili tempi di recupero. Secondo quanto riferito su X dal giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise, il problema muscolare fermerà Spinazzola per due-tre settimane. L'ex Roma, quindi, oltre a non giocare contro la Lazio sabato prossimo, potrebbe saltare anche la trasferta di Como e forse rientrare per il big match contro l'Inter.

