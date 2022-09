Inghilterra in lutto per Elisabetta II, iniziate consultazioni sport: novità per Rangers-Napoli?

Mattinata decisiva quella di oggi per determinare i prossimi giorni degli sport inglesi, calcio compreso, a seguito della scomparsa della regina Elisabetta II

