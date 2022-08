Inizio super di Kvaratskhelia: insegue già i record di Haaland, i numeri

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe diventare il 2° giocatore del Napoli a segnare in tutte le sue prime tre gare assolute in Serie A, dopo José Callejón

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe diventare il 2° giocatore del Napoli a segnare in tutte le sue prime tre gare assolute in Serie A, dopo José Callejón nel 2013/14, riferiscono i colleghi di Opta. In più, il georgiano classe 2001 (tre reti e un assist fin qui) potrebbe diventare il 2° calciatore under 22 a prendere parte ad almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze nei maggiori 5 campionati europei nelle ultime 15 stagioni (dal 2008/09), dopo Erling Haaland (sette).