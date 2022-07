Insigne, finalmente l'esordio col Toronto: subito un assist di tacco nel 4-0 a Charlotte

Lorenzo Insigne lascia immediatamente il segno col Toronto. Nella notte c'è stato finalmente l'esordio per il numero 24 di Frattamaggiore

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne lascia immediatamente il segno col Toronto. Nella notte c'è stato finalmente l'esordio per il numero 24 di Frattamaggiore, che ha subito messo a referto un bell'assist, di tacco, contro Charlotte, in un match terminato 4-0 e in cui anche l'altro italiano, Federico Bernardeschi, è stato capace di realizzare un gol e un passaggio vincente. Di seguito il video dell'assist di Insigne tratto dai social.