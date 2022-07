Insigne, niente esordio: altro infortunio muscolare ed almeno due settimane di stop

Dopo aver saltato le prime due partite, l'esterno d'attacco ex Napoli dovrà osservare due settimane di stop per via di un risentimento muscolare

Non comincia col migliore dei presagi l'avventura di Lorenzo Insigne a Toronto. Dopo aver saltato le prime due partite contro Columbus e Seattle, l'esterno d'attacco ex Napoli dovrà osservare due settimane di stop per via di un risentimento muscolare al polpaccio. Le tempistiche del suo rientro le ha espresse la viva voce dell'allenatore Bob Bradley: "Avrà bisogno di un po' per recuperare, speriamo di averlo per il 23 luglio".