Insigne torna in campo, ma il Toronto è un disastro a Orlando e va ko 4-0

Dopo il dramma per la perdita del figlio di cui era incinta sua moglie Genny, Lorenzo Insigne è tornato in campo con la maglia del Toronto

Dopo il dramma per la perdita del figlio di cui era incinta sua moglie Genny, Lorenzo Insigne è tornato in campo con la maglia del Toronto nella sfida della notte italiana contro Orlando City. Una partita persa malamente dal sodalizio canadese, mai in partita e strapazzato col risultato di 4-0. Non un ritorno felice, quello dell'ex capitano azzurro, rimasto in campo per tutti i 90'.