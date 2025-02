Insigne torna in Europa? La pista turca resta ancora in piedi. In Serie A c'era il Venezia

vedi letture

Lorenzo Insigne ha avuto la possibilità di rientrare in Italia nelle ultime ore di calciomercato. L'ha cercato il Venezia in Italia, riferisce TMW, così come il Real Valladolid in Spagna, ma l'ex capitano del Napoli oggi al Toronto FC non se l'è sentita di lasciare il club canadese per queste due proposte. Ha preferito proseguire nella preparazione della MLS 2025 che avrà inizio tra 15 giorni.

Eppure una possibilità di vedere Lorenzo Insigne di nuovo in Europa a stretto giro di posta ancora c'è: si tratta del Besiktas, la squadra che in attacco è guidata dal suo grande amico Ciro Immobile. Il club di Istanbul ha mostrato interesse nei confronti di Insigne anche se, almeno per ora, non ha avanzato una proposta ufficiale. C'è ancora un po' di tempo: in Turchia il calciomercato resterà aperto fino a martedì prossimo e se un club importante come quello di Istanbul presenterà un'offerta allettante allora il ritorno di Insigne nel Vecchio Continente potrà diventare realtà.

Insigne negli ultimi giorni è stato avvicinato anche dal Sivasspor, club che al momento occupa il 15esimo posto nel campionato turco. Ma l'ex capitano del Napoli al club di Sivas preferisce restare dov'è. Oggi l'unica reale alternativa sembra essere il Besiktas di Immobile: se da Istanbul non arriverà alcuna offerta ufficiale, Insigne proseguirà la sua avventura nel Toronto FC almeno fino alla prossima estate forte di un contratto valido fino a giugno 2026.