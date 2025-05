Inter in lutto: morto l'ex presidente Pellegrini, stasera lutto al braccio

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter, venuto a mancare oggi all'età di 84 anni. La notizia arriva nel giorno in cui i nerazzurri si preparano a disputare la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, rendendo il momento ancora più toccante per l'intera comunità interista.

Durante il suo mandato, durato per undici anni fino al 1995, l'Inter ha vissuto uno dei periodi più gloriosi della sua storia recente. Sotto la guida di Pellegrini, la squadra ha conquistato lo scudetto dei record, quello vinto al termine della stagione 1988-1989, con 58 punti ottenuti in 34 partite, quando la vittoria valeva ancora due punti. A questo successo si aggiunsero la Supercoppa Italiana nel 1989 e due Coppe UEFA - dopo quasi trent’anni senza un successo europeo -, nel 1991 e nel 1994, prima di cedere le quote del club a Massimo Moratti. Stasera l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio in memoria di Pellegrini, da capire anche se ci sarà un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio.