Inter-Napoli, biglietti in vendita: i prezzi. Si attende la decisione sui residenti in Campania

E' già ufficialmente partita la vendita dei biglietti di Inter-Napoli, sfida in programma a San Siro domenica 21 novembre alle ore 18. Il club nerazzuro ha fornito sul proprio sito i dettagli, i prezzi e le varie informazioni per l'acquisto dei tagliandi: "Dalle ore 10.30 di domani, martedì 9 novembre, partirà la vendita dei tagliandi aperta a tutti. Le eventuali restrizioni per i residenti in Campania saranno comunicate a ridosso della vendita.

Per accedere allo stadio "Giuseppe Meazza è obbligatorio esibire il Green Pass, ad esclusione dei minori fino a 12 anni e dei soggetti esenti. I biglietti non saranno cedibili a terze persone: il cambio del nominativo dell'utilizzatore del biglietto non sarà pertanto consentito". Di seguito i prezzi settore per settore.

POLTRONCINA ROSSA CENTRALE € 185

POLTRONCINA ROSSA (O-S) € 155

POLTRONCINA ROSSA (N-T) € 135

PRIMO ROSSO CENTRALE € 110

PRIMO ROSSO € 95

1 ROSSO LATERALE € 55

SECONDO ROSSO € 40

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 € 125

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 162 € 125

TRIBUNA ARANCIO 158 € 100

TRIBUNA ARANCIO 164 € 100

1 ARANCIO LATERALE LATO BLU € 45

SECONDO ARANCIO € 35

SECONDO ARANCIO LATERALE € 30

SECONDO VERDE € 28

PRIMO BLU € 35

SECONDO BLU € 28