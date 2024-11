Inter-Napoli, probabili formazioni Tmw: Acerbi risparmiato? Conte ha un dubbio

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Napoli a cura della redazione di TuttoMercatoWeb.com. Si comincia con l'Inter. Simone Inzaghi ritrova la squadra al completo, con la sola eccezione di Carlos Augusto. Il dubbio principale riguarda il centro della difesa: Acerbi è recuperato e sarebbe la scelta più naturale contro Lukaku, ma non gioca dal 20 ottobre e anche contro l’Arsenal non ha messo minuti nelle gambe. De Vrij, in compenso, si è ben disimpegnato in assenza del compagno: ballottaggio aperto. Altri dubbi minori riguardano la catena di destra: Bisseck ha fatto molto bene e insidia Pavard, mentre Darmian è in vantaggio su Dumfries. Per il resto, tornerà l’Inter di gala: Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo si rivedrà il terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dimarco a sinistra. Thuram e Lautaro in attacco

Dopo la pesante sconfitta interna con l’Atalanta Antonio Conte si affiderà ancora ai suoi titolarissimi per questa sfida, con l’unico dubbio che riguarda l’inserimento dal primo minuto di Lobotka: in caso contrario pronto a partire nuovamente titolare Gilmour. Per il resto nessun dubbio di formazione per la sfida all’Inter di domenica sera, con Meret tra i pali e difesa composta da Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. Come si diceva in regia dovrebbe esserci ancora Gilmour in cabina di regia, affiancato da Anguissa e McTominay. In attacco, nonostante la prestazione opaca contro l’Atalanta, confermato il tridente con Politano-Lukaku-Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.