Inter, ripresi gli allenamenti: Perisic e Vidal lavorano a parte

Ivan Perisic e Arturo Vidal si sono allenati a parte anche nella seduta odierna, nel giorno in cui l'Inter ha ripreso i lavori ad Appiano Gentile in vista della trasferta di Napoli dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte. L'esterno croato, in panchina contro il Cagliari, è più avanti nel processo di recupero rispetto ad Arturo Vidal, in tribuna domenica per colpa di un fastidio al ginocchio avvertito nella rifinitura. Problema che ha spinto il tecnico leccese a non rischiarlo, nella speranza di averlo al cento per cento per il rush finale di stagione. A riportarlo è Fcinternews.