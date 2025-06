Prima pagina Inzaghi ed un futuro in bilico. Gazzetta in prima: "L'Inter aspetta il sì"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport del 2 giugno 2025 si apre con la questione del futuro di Simone Inzaghi a tenere banco, dopo la pesantissima sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. "L'Inter aspetta il sì" scrive la rosea, che spiega come Inzaghi sia al bivio: pronto a incontrare la dirigenza per decidere se rinnovare, ma viene tentato da Al Hilal.

In caso di addio, piacciono Fabregas, De Zerbi e Chivu. Nel frattempo scoppia anche la grana Davide Frattesi rche ompe col club, mentre per l'attacco si fa il nome di Højlund (accostato anche al Napoli).