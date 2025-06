Come ricaricare i giocatori dell'Inter? La rivelazione di Di Lorenzo in nazionale

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e dell'Italia, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale e ha parlato anche dei compagni che giocano nell'Inter reduci dal ko per 5-0 nella finale di Champions contro il Psg.

Come state ricaricando i giocatori dell'Inter? Qual è la differenza tra questo Scudetto e quello di due anni fa?

"Sono state due grandissime vittorie, due emozioni incredibili e diverse. Due anni fa si aspettava solo la matematica, mentre stavolta essere arrivati all'ultima giornata e aver vinto di un punto... E' stato ancora più bello, il successo della fatica. Vincere due volte di fila in tre anni non è cosa da poco e vedere tutta quella gente durante la parata è stato davvero bellissimo. Per quanto riguarda i compagni dell'Inter, dico che oggi faremo il primo allenamento insieme e quando vieni in Nazionale ti ricarichi. Loro oltre a essere giocatori e grandi compagni sono persone, supereranno anche questo".