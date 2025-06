Di Lorenzo ieri non si è allenato con l'Italia: oggi parlerà in conferenza

Ci sarà Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa nel quarto giorno di ritiro in quel di Coverciano. Dopo una giornata a porte chiuse il centro tecnico della Nazionale riaprirà i battenti con la conferenza stampa del capitano del Napoli reduce dalla conquista dello Scudetto. A destare particolare attenzione in una già difesa decimata dalle assenze sarà però la sua condizione fisica.

Di Lorenzo nella giornata di ieri, infatti, non s'è allenato col resto del gruppo, ha svolto lavoro differenziato. Da Coverciano non è scattato l'allarme, dovrebbe trattarsi di normale gestione per permettere al calciatore di arrivare al meglio alla delicatissima gara di venerdì. Ma oggi sarà lo stesso calciatore a parlarne in conferenza stampa, a partire dalle 13.45.