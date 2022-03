Italia, i numeri di maglia per l'inutile gara con la Turchia: la 10 di Insigne va a Joao Pedro

La Federcalcio ha reso noti i numeri di maglia per la gara di stasera a Konya tra Turchia e Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Federcalcio ha reso noti i numeri di maglia per la gara di stasera a Konya tra Turchia e Italia. Sicuramente colpisce la 10 sulle spalle del cagliaritano Joao Pedro mentre la 9 è di Andrea Belotti. Tra le altre, Lorenzo Pellegrini prende la 7 e per Sandro Tonali c'è la 8. 14 per il centravanti annunciato di serata, Gianluca Scamacca.

1 Sirigu

17 Gollini

21 Donnarumma

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Biraghi

13 Emerson

15 Acerbi

19 Bonucci

23 Bastoni

5 Locatelli

6 Sensi

7 Pellegrini

8 Tonali

10 Joao Pedro

11 Zaniolo

12 Pessina

16 Cristante

18 Barella

9 Belotti

14 Scamacca

20 Zaccagni

22 Raspadori