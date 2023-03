Italia-Inghilterra, pre-match show al Maradona: pista trasformata in un led carpet

Per Italia-Inghilterra al Maradona la FIGC presenta un nuovo approccio alle gare degli Azzurri in linea con l’evoluzione dell’intrattenimento sportivo.

Per Italia-Inghilterra al Maradona la FIGC presenta un nuovo approccio alle gare degli Azzurri in linea con l’evoluzione dell’intrattenimento sportivo. La pista d'atletica dell'impianto di Fuorigrotta sarà trasformata in un led carpet con contenuti multimediali, , insieme a proiezioni laser sul campo e video che scorrono sul maxischermo, accompagnati dalle note uniche e originali del brand theme delle Nazionali italiane di calcio, ‘Azzurri’, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello. Esordio anche per Oscar, la mascotte degli Azzurri disegnata dal maestro Rambaldi.