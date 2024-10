Italia-Israele, le probabili formazioni Sky: Spalletti sceglie Raspadori dal 1'

Quarta sfida per l'Italia di Spalletti in Nations League. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio, la Nazionale si prepara alla gara di ritorno contro Israele.

Un cambio per reparto per il match in programma domani sera a Udine. Sulle fasce dovrebbero agire Cambiaso e Dimarco, con Frattesi, Fagioli e Tonali a centrocampo. In attacco alle spalle di Retegui ci dovrebbe essere Raspadori. L'attaccante del Napoli andrà quindi a prendere il porto dello squalificato Pellegrini. A riferirlo è Sky Sport.

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Jaber, Abu Fani, Haziza; Gandelman, Gloch; Baribo. Ct Ben Shimon