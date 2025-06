Ultim'ora Italia, Ranieri in pole come nuovo CT! Ma serve il via libera della Roma

È Claudio Ranieri in pole position per diventare il nuovo commissionario tecnico della Nazionale italiana, dopo Luciano Spalletti. La FIGC ha messo il tecnico ex Roma in cima alla lista ed oggi sono stati fatti step importanti verso l'accordo definitivo. Ranieri ha fin da subito aperto alla possibilità di allenare l'Italia, aprendo al doppio ruolo con la Roma

Ora la palla passa ai proprietari del club giallorosso, i Friedkin, per cui Ranieri ha firmato in qualità di consulente tecnico dal prossimo 1 luglio. Non è ancora trapelato nulla circa la loro posizione, quello che è certo è che sarà fondamentale il via libera degli imprenditori americani per permettere al tecnico di Testaccio di ricoprire il doppio ruolo tra Nazionale e club. La FIGC dal canto suo ha già presentato un'offerta a Ranieri per essere il CT fino al Mondiale 2026, dopodiché potrebe diventare il Direttore Tecnico degli azzurri.