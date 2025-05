Jorginho-Flamengo, possibile accelerata in questi giorni: i dettagli

L'ex azzurro Jorginho è sempre più vicino al Flamengo: secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il centrocampista italo-brasiliano potrebbe firmare a breve un contratto triennale con il club carioca, pronto ad accoglierlo in vista della prossima estate. Dopo le esperienze in Serie A con Verona e Napoli, e quelle internazionali con Chelsea e Arsenal, il regista sembra pronto a tornare nel suo Paese d’origine per una nuova sfida.

Il Flamengo, che parteciperà al nuovo Mondiale per Club FIFA, punta forte sull'esperienza e sulla qualità di Jorginho per rafforzare il centrocampo. Il giocatore, che ha raccolto 26 presenze e un gol in stagione con i Gunners, è reduce da un infortunio al costato che lo ha tenuto fermo per quasi un mese ma è ora sulla via del pieno recupero.