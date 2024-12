Juan Jesus, Kvara e la pressione sulle altre: tutti i pensieri di Conte

È già vigilia di Genoa-Napoli e per la squadra di Antonio Conte c'è una doppia sfida all'orizzonte: confermare la buona prova contro l'Udinese e riconquistare il primato in classifica, almeno per qualche ora, in attesa di conoscere il risultato dell'Atalanta. La trasferta ligure si preannuncia tutt'altro che facile per i partenopei, che dovranno vedersela con un Genoa solido e imbattuto nelle prime quattro partite di campionato sotto la guida di Patrick Vieira (e senza subire gol nelle ultime tre uscite).

L'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è rivolta intanto anche alla conferenza stampa di quest'oggi di Antonio Conte per la scelta che intende fare per il reparto arretrato. L'infortunio di Alessandro Buongiorno, che lo terrà fuori per almeno un mese, costringe l'allenatore a rivedere i suoi piani in difesa. L'ex Torino si era imposto fin da subito come uno dei pilastri della retroguardia partenopea, ma la sua assenza mette in difficoltà il tecnico, che dovrà scegliere come sostituirlo in un reparto che, già prima dello stop forzato di Buongiorno, necessitava di un rinforzo.

La sostituzione di Buongiorno: Juan Jesus in pole position

La sostituzione di Buongiorno è uno dei temi principali che anima la vigilia di questa partita. Nonostante i continui rumors che parlano di un possibile addio di Juan Jesus già a gennaio per fare spazio a un nuovo difensore, l'attuale favorito per affiancare Rrahmani al centro della difesa sembra essere proprio l'esperto brasiliano. Conte, che da sempre privilegia giocatori con esperienza, potrebbe optare per il mancino di Juan Jesus per il ruolo di centrale sinistro nonostante sia reduce da una stagione decisamente negativa.

L'alternativa è Rafa Marin, ma il giovane difensore ex Real Madrid, classe 2002, ha finora avuto poche opportunità di mettersi in mostra. L'assenza di impegni infrasettimanali, a parte la Coppa Italia ormai archiviata, non ha dato al difensore spagnolo un minimo rodaggio e per questo motivo la sua presenza dal primo minuto sembra meno probabile. Un'altra opzione, ancora più remota, è quella di schierare Mathías Olivera come centrale difensivo come accade nella nazionale uruguaiana. Inoltre, un eventuale cambiamento di schema, come l'adozione di una difesa a tre con Di Lorenzo e Olivera come braccetti, appare ancora più improbabile perché stravolgerebbe il reparto difensivo e non solo.

Kvaratskhelia, il recupero e la gestione degli infortuni

Oltre alla questione difensiva, un altro tema caldo in casa Napoli riguarda il recupero di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha dato segnali positivi e ieri ha svolto quasi tutta la seduta con il gruppo. Potrebbe tornare contro il Genoa, ma Antonio Conte e il suo team non intendono forzare i tempi. La priorità è infatti quella di avere Kvaratskhelia al meglio per l'ultima gara dell'anno solare contro il Venezia, che si disputerà al Maradona. Il georgiano, dunque, potrebbe essere convocato per la trasferta ligure e rappresentare al massimo una carta importante da giocarsi negli ultimi minuti della partita. Toccherà nuovamente a Neres, protagonista della vittoria contro l'Udinese, a completare l'attacco insieme a Lukaku e Politano. Neres, che ha già mostrato di essere in grado di fare la differenza, dovrà continuare su questa scia per aiutare il Napoli a mantenere la corsa verso il vertice della classifica.

La continuità per riprendersi (anche solo momentaneamente) la vetta

Genoa-Napoli non è solo una partita che mette in palio tre punti. È un crocevia importante per la stagione dei partenopei, che vogliono continuare a restare in scia per il primo posto. Dopo il successo a Udine, infatti, l'obiettivo è quello di dare continuità ai risultati, ma senza trascurare le difficoltà che una trasferta come quella di Genova può comportare. Il Genoa di Patrick Vieira, solido in difesa e abile a sfruttare le ripartenze, è un avversario insidioso. La sfida è pronta a cominciare: il Napoli ha bisogno di risposte, anche senza alcuni pilastri della formazione tipo, per puntare a riprendersi il primo posto, almeno momentaneamente in attesa della gara dell'Atalanta, e guardare con fiducia al futuro.