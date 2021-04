Juve, Inter e Milan dopo la riunione in Lega: "Vogliamo continuare a giocare in Serie A"

Terminata la riunione straordinaria della Lega di Serie A, organizzata in fretta e furia stamane e in cui Juventus, Inter e Milan sono state chiamate a rispondere della creazione della Superlega e degli effetti che avrà sul massimo campionato italiano. Le tre squadre, che hanno partecipato in videocall come tutte le altre del resto, hanno ribadito l'intenzione di continuare a partecipare regolarmente alla Serie A come sempre accaduto finora: lo rivela la redazione sportiva di Sky. Di risposta, è stata ribadita la posizione espressa ieri nel comunicato congiunto con UEFA, Federcalcio inglese, Premier League, Federcalcio spagnola (RFEF) e Liga e Federcalcio italiana (FIGC) di contrarietà al progetto della Superlega.