Juventus, un altro infortunio in difesa: Thiago Motta perde un titolarissimo

E' durata sette minuti la partita di Andrea Cambiaso contro la sua vecchia squadra, il Bologna. Il laterale della Juventus al 7' mette il piede davanti alla conclusione di Ndoye: la potenza del tiro gli causa una distorsione alla caviglia. Cambiaso prova a stringere i denti, dopo un paio di minuti rientra in campo, fa un tentativo. Un tentativo però fallito, perché poi non ce la fa: al 13' arriva la sostituzione obbligata per Thiago Motta, alle prese con un altro infortunio in difesa. In campo entra Rouhi, alla sua quarta in bianconero.