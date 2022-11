Kim promosso a pieni voti: "Zero errori, facile capire perché lo chiamano 'Monster'"

"Nel finale, nonostante un problema al polpaccio, non alza bandiera bianca".

Promosso a pieni voti Kim Min-jae all'esordio al Mondiale. Oggi è sceso in campo da titolare in Uruguay-Corea del Sud e ci è rimasto, nonostante un problemino al polpaccio, per tutta la partita. Di seguito la pagella del difensore del Napoli a cura di Tuttomercatoweb.com: "Viene soprannominato The Monster ed è facile capirlo. Non sbaglia praticamente mai e limita le giocate del reparto offensivo avversario. Nel finale, nonostante un problema al polpaccio, non alza bandiera bianca".