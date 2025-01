KKN - Kvara non si allena col gruppo: sta ancora smaltendo l’affaticamento muscolare

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Se Kvaratskhelia andasse via sarebbe un addio doloroso per il Napoli e per il calcio italiano, perdiamo un talento puro, ci ha fatto vedere cose che raramente vediamo nel nostro campionato.

Buongiorno? E’ ipotizzabile che torni per Roma-Napoli del 2 febbraio e in quel periodo a Napoli potrebbe anche esserci Danilo.

Kvaratskhelia ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno, non si sta allenando col gruppo. Comunque non avrebbe sostenuto l’allenamento pomeridiano, si allena a parte. E’ ancora alle prese con un fastidio muscolare. Per il futuro vi dico ancora occhio a Dorgu”.