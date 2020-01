KKN - Vecino-Allan, non esiste trattativa: conferme da fonti vicine al Napoli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, dando le ultime in casa Napoli riguardo la possiubilità di uno scambio Allan-Vecino: "Anche secondo voci molto vicine al Napoli questa trattativa non sta in piedi e non esisterebbe. L'unica trattativa con i club sarebbe Politano-Llorente, il club nerazzurro vuole lo spagnolo più un conguaglio".