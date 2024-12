Koulibaly, l'Al-Hilal lo esclude dalla lista Champions: verrà ceduto

L'Al-Hilal ha deciso di concedere un'ultima opportunità a Neymar Junior. Secondo quanto riportato da Marca, il brasiliano sarà inserito nella lista invernale per la Champions League asiatica al posto di Kalidou Koulibaly, difensore ex Napoli e Chelsea, che invece cambierà aria. Il senegalese infatti concluderà la sua esperienza nel club arabo, trovando un accordo per la rescissione consensuale del suo contratto oppure venendo ceduto in prestito fino al termine dell'accordo, che scadrà nel 2026.

La decisione è stata presa dalla società dopo che i dirigenti hanno ritenuto che il rendimento di Koulibaly fosse al di sotto delle aspettative nell'ultimo periodo. Resta comunque molto difficile che Neymar possa rinnovare, ma in ogni caso avrà un'altra chance per dimostrare tutto il suo valore. Solo un mese fa, Kalidou Koulibaly si era espresso così ai microfoni di SportMediaset: "Sto molto bene, stiamo bene qua, siamo tutti felici. Il calcio sta andando avanti, abbiamo visto con mister Pioli, è molto contento di essere qua perché il calcio sta crescendo. Se tornerò in Italia? No, no, sto bene qua. Il mio tempo in Serie A penso che sia finito, ho fatto abbastanza con il Napoli, mi hanno dato tanto e per rispetto non voglio tornare (in un altro club, ndr)".